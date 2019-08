Avellino, feroce rissa in piazza finisce a bottigliate Per futili motivi alcuni venditori ambulanti sono venuti alle mani a piazza Kennedi

Finisce a pugni e bottigliate in pieno centro ad Avellino, nell'ambito dei festeggiamenti organizzati per il ferragosto, un diverbio scaturito da una banale discussione.

A venire alle mani, regalando minuti di vero terrore alle centinaia di persone che erano in quel momento in piazza Kennedy, sarebbero stati alcuni venditori ambulanti, di quelli che si raggruppano ai bordi delle strade per vendere dolciumi e prodotti tipici a bambini e famiglie.

Non è dato sapere il motivo per il quale si è scatenata la feroce rissa, ma di certo si sa che dopo pochi minuti di discussione tra due diverse fazioni sono iniziati a volare cazzotti e bottigliate.

Le volanti di polizia urbana e dei carabinieri non ce l'hanno fatta ad intervebire in tempo per sedare la rissa, che ha provocato un fuggi fuggi generale.

In aggiornamento.