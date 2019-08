"Ferragosto sicuro": scatta il piano dei Carabinieri Impegnati centinaia di militari in tutta la Provincia

Servizi a largo raggio finalizzati a prevenire reati predatori ed altre attività illecite sono stati predisposti dai Carabinieri in tutta l’Irpinia: è in pratica scattato il dispositivo “Ferragosto sicuro” messo in atto dal Comando Provinciale di Avellino.

Anche quest’anno è stato organizzato uno specifico piano di sicurezza per cittadini e turisti, con l’impiego di tutto il personale disponibile delle 68 Stazioni disseminate su tutta la provincia, dei Nuclei Radiomobili e del Nucleo Investigativo, oltre a quello del Gruppo Carabinieri Forestali di Avellino ed unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno: una serie di servizi straordinari con controlli a tappeto finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità che continueranno senza tregua fino alla notte di venerdì prossimo.

Centinaia di militari, con decine di Gazzelle e moto, impiegati, soprattutto nelle aree a maggiore criticità della provincia irpina, oltre alla prevenzione dei reati, anche alla sicurezza stradale sia sulle principali arterie che nei centri abitati, ancora troppo spesso teatri di gravi incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto alle norme del Codice della Strada.

Itinerari turistici, strade principali e secondarie saranno dunque presidiati in modo intensivo da Carabinieri in uniforme ed in abiti civili senza, peraltro, che questo impiego pregiudichi le altre ordinarie attività investigative e preventive.

Una vera e propria task force messa in atto dall’Arma irpina: oltre che alla velocità, le pattuglie dei Nuclei Radiomobili si concentreranno particolarmente sul tasso alcoolemico degli automobilisti e dei centauri, con l’ausilio di precursori ed etilometri, così da prevenire sinistri stradali.

Maggiori controlli e serrati monitoraggi saranno disposti verso le mete di maggiore attrazione.

Sotto la lente di ingrandimento dei Carabinieri ci saranno anche condomini ed abitazioni rimaste incustodite per gite fuori porta o vacanze fuori provincia.

Al riguardo, si sensibilizzano i cittadini a segnalare tempestivamente al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze, situazioni inconsuete che provengano da appartamenti vicini al proprio, soprattutto quando si è a conoscenza che gli occupanti si trovano in vacanza.

In sintesi, a dimostrazione che l’attività di vigilanza e prevenzione non conosce soste e che proprio in concomitanza di determinate ricorrenze viene intensificata e potenziata, i militari dell’Arma dell’intera provincia vigileranno per garantire il più possibile sicurezza e serenità.

Ancora una volta, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino:

– consiglia di evitare di pubblicare sui social network i propri spostamenti o informazioni da cui poter far desumere periodi di assenza dalle proprie abitazioni, significando che tali elementi potrebbero essere utilizzati da malviventi in cerca di qualche facile obiettivo da colpire;

– invita a collegare gratuitamente il proprio impianto di allarme domestico al “112” per un immediato intervento delle pattuglie in caso di necessità: per eventuali informazioni e per la necessaria modulistica si potrà rivolgere presso la più vicina Caserma dei Carabinieri.

È dall’inizio dell’anno che l’Arma ha ulteriormente intensificato i servizi in Irpinia, con un considerevole aumento di controlli rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: ben 102.408 sono stati i controlli effettuati (+ 6,2 %) durante i quali si è proceduto al controllo di 126.584 (+ 3,6 %) persone e 96.167 (+ 18,3 %) veicoli.

Stanchezza, distrazione e mancato rispetto delle regole si traducono in comportamenti che mettono in pericolo la vita di molti automobilisti e dei loro familiari. Basta poco per evitare pericoli, incidenti e disgrazie: prudenza, guidare solo si è nelle idonee condizioni psico-fisiche, rispettare il Codice della Strada.