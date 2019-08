Coltiva marijuana sul balcone di casa: 40enne denunciato I controlli dei carabinieri a Monteforte Irpino

Un 40enne di Monteforte Irpino è stato denunciato dai Carabinieri della locale Stazione perché ritenuto responsabile di spaccio, detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. In seguito a una perquisizione domiciliare i carabinieri sul balcone dell’abitazione dell'uomo hanno ritrovato cinque piante di marijuana, alte circa un metro e mezzo, coltivate in dei vasi. Nel corso dell'attività sono stati rinvenuti anche pezzi di hashish (per un peso complessivo di circa 5 grammi) ed un coltello multiuso con lama intrisa di sostanza stupefacente nonché un sacchetto di cellophane contenente semi di marijuana, il tutto sottoposto a sequestro insieme a 200 euro, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.