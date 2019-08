Fiamme in un palazzo, paura a Borgo Ferrovia / FOTO Non si registrano persone coinvolte

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle 20 sono intervenuti in via Fontanatetta, nel popoloso quartiere di borgo Ferrovia, per un incendio che si è sviluppato in un'abitazione sita al quinto piano di un edificio del posto. Due le squadre intervenute, con in supporto anche l'autoscala. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso. Al momento non si registrano persone coinvolte.

IN AGGIORNAMENTO