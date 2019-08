Aggredisce ex compagna davanti ai figli: arrestato Un 49enne, già allontanato dai familiari, è tornato nella notte a casa della ex e dei figli

Si e' presentato questa notte sotto casa della ex compagna e, dopo averla minacciata, l'ha aggredita. Per questo un 49enne, con precedenti di polizia, e' stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile intervenuti in zona Torrino, nella Capitale, dove la donna, originaria di Avellino, abita con i suoi due figli di 5 e 10 anni. L'uomo, che non ha ancora digerito la fine della relazione con la 34enne, si era gia' reso protagonista di altre aggressioni, anche nei confronti dei figli, tanto che a dicembre scorso il tribunale dei minori aveva disposto nei suoi confronti la sospensione della potesta' genitoriale oltre all'allontanamento dalla figlia minorenne, dai luoghi da lei frequentati, e dalla casa familiare. Il 49enne pero' ha continuato a intimidire la ex e a costringere la donna e i figli a vivere in uno stato di ansia. Fino a ieri sera quando i militari lo hanno arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli, dove e' a disposizione dell'autorita' giudiziaria