Rissa a colpi di casco e coltelli ad Avellino:feriti e denunce Ieri sera in via Tagliamento probabile regolamento conti tra persone note alle forze dell'ordine

Rissa a colpi di coltello nel centro di Avellino. E' successo ieri sera. Intorno alle 22 in via Tagliamento si è scatenata una furibonda lite. Ad essere coinvolte almeno quattro persone. Sull’accaduto indaga la Polizia, che per tutta la notte ha lavorato alacremente per ricostruire dinamica e cause del violento episodio avvenuto in centro città.

Protagonisti dei 40enni, già noti alle forze dell'ordine, che per cause da accertare si sono affrontati nella strada a due passi dal campo Coni. Ad avere la peggio un uomo colpito da due coltellate: una all’addome e la seconda alla schiena. E' ricoverato al “Moscati” di Avellino: è sotto stretta osservazione nel reparto di chirurgia d’urgenza ma non rischierebbe la vita.

Non solo lame. Nella furia cieca di calci e pugni anche mazze da basball e caschi utilizzati per lo scontro fisico: un altro uomo, protagonista della rissa, è ricoverato al “Landolfi” di Solofra per contusioni craniche.

La posizione dei quattro è al vaglio della squadra volante coordinata dal vicequestore Elio Iannuzzi, che per tutta la notte ha tentato di ricostruire nei dettagli l'accaduto. Tutte le persone "informate dei fatti" saranno adesso ascoltate dagli agenti della squadra Mobile, cui competono le indagini.

Tra le ipotesi seguite un regolamento di conti tra i componenti di due distinte famiglie, tra cui da tempo non corre buon sangue. Ad allertare le forze dell’ordine gli agenti del drappello del pronto soccorso del Moscati. Il presunto accoltellatore è stato rintracciato: un 40enne, con precedenti, a sua volta è stato ricoverato al Landolfi per contusioni da colpi di mazza giudicate guaribili in dieci giorni.