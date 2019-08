Furti a Bellizzi e Contrada Cesine: fermati 3 bulgari Sulla Variante fermati e identificati: in auto arnesi per lo scasso

Sono stati fermati nel cuore della notte mentre transitavano a bordo di un'auto con targa bulgara lungo la Variante Sette Bis ad Avellino. Non sono passati inosservati agli attenti controlli degli agenti della Polizia di Stato di Avellino, che hanno subito imposto l’alt alla vettura per un controllo accurato.

In auto sono stati ritrovati arnesi atti allo scasso.

I fermati sono tre uomini di nazionalità bulgara, condotti in Questura dove si è proceduto alla identificazione e all’emissione di foglio di via, visto che tutti sono risultati gravati da specifici precedenti di polizia.

Sono in corso indagini per capire se i tre possano essere i responsabili dei furti in ville e case messi a segno negli ultimi giorni tra la zona Bellizzi e contrada Cesine.