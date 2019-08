Tabacchi svaligiato, i ladri filmati dalle telecamere Le immagini della videosorveglianza del locale sono al vaglio degli inquirenti

Sono entrati in azione alle 3.50 di stanotte. Una banda di professionisti composta da 5 uomini a volto coperto e a bordo di un auto di grossa cilindrata. Nel mirino il tabacchi di Pianodardine all'altezza del ponte che conduce ad Arcella, zona industriale di Avellino.

I malviventi hanno provato a mandare in frantumi la porta d'ingresso blindata poi, non riuscendoci, hanno forzato con tre piedi di porco la serratura e sono entrati nell'esercizio commerciale. Il titolare ci racconta che è entrato in funzione il sistema antifurti nebbiogeno, circostanza che però non ha scoraggiato i ladri che seppur a tentoni sono riusciti a portar via un bottino tra i cinque e i seimila euro di sigarette.

Il sistema antifurto ha comunque evitato che potessero operare indisturbati e trafugare un bottino sensibilmente più ampio. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del locale e le immagini sono già al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto agli ordini del capitano Niccolò Pirronti. Si spera di poter trarre indicazioni utili all'identificazione dei cinque uomini.

Non è la prima volta che il tabacchi in questione finisce nel mirino dei malviventi. Già in un'altra occasione, qualche anno, fa tentarono il colpo poi fallito.