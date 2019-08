Maltempo in Irpinia: danni e paura in Valle Ufita Albero abbattuto da un fulmine, allagamenti e smottamenti

Un violento temporale si è abbattuto in Irpinia, provocando non pochi disagi e danni soprattutto in Valle Ufita dove sono a lavoro più squadre dei Vigili del Fuoco allertate dalla centrale operativa di Avellino. Impegnati tutti i distaccamenti.

E' ancora una volta Grottaminarda l'epicentro di questa pazza estate, dopo il crollo di una parte delle luminarie avvenuto nei giorni scorsi. E' qui che un fulmine ha abbattuto un albero, fortunatamente senza gravi conseguenze. Allagamenti nei pressi di un ristorante e di alcune attività commerciali, oltre ad un serio smottamento. Allertati i carabinieri. All'opera sia i Vigili del Fuoco di Grottaminarda che di Ariano Irpino. Disagi alla circolazione si registrano lungo la zona industriale di Flumeri, invasa da fango e detriti e sulla fondo valle, che porta ai comuni della Baronia.

Anche qui si segnala un movimento franoso in atto. In tilt un'area di servizio sempre nel territorio tra Grottaminarda e Flumeri.

Paura ma nessun danno rilevante ad Ariano, fatta eccezione di qualche allagamento in località Serra, dove come accade in ogni ondata di maltempo si registra uno svuotamento anomalo di acqua da parte di un privato all'altezza di una struttura sanitaria, che arreca non pochi danni alla statale 90 delle Puglie. In tilt l'illuminazione pubblica da Rione Martiri, Variante fino a località Manna.

Il sindaco Enrico Franza insieme all'assessore Vito De Luca si è subito attivato per verificare se vi vossero stati ulteriori danni soprattutto nelle zone rurali. La situazione al momento appare sotto controllo.