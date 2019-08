Nubifragio sul capoluogo, disagi a Borgo Ferrovia Classico temporale di fine estate

Temporale di fine estate ad Avellino. Sul capoluogo si è abbattuto un violento quanto breve acquazzone che ha provocato disagi alla circolazione nella zona di via Tedesco e Borgo Ferrovia dove l'acqua non è defluita con facilità nelle caditoie provocando rallentamenti alle macchine. Colate di fango anche in altre zone della città.

(foto tratta da "Non sei irpino se")