Notte di incidenti ad Ariano, Grottaminarda e Flumeri/FOTO Paura per una coppia rimasta incastrata in auto dopo un terribile schianto

Una notte di incidenti in Valle Ufita. ll primo ad Ariano Irpino, dove si è temuto il peggio per una coppia rimasta incastrata in auto dopo uno schianto contro il muro di un'abitazione. La vettura è stata in poco tempo divorata dalle fiamme. I due occupanti sono stato liberati da un abitante del luogo. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e ad evitare il peggio.

E' di tre auto coinvolte, invece, il bilancio di uno violento scontro avvenuto a Grottaminarda all'altezza di un'area di servizio. I feriti, anche in questo caso, sono stati trasportati in ospedale. Sul posto 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia di Ariano Irpino.

A Flumeri, infine, per cause in corso di accertamento, un camion si è ribaltato fino a bloccare la sede stradale. Non facili le operazioni di rimozione del mezzo.Le tre arterie teatro degli incidenti sono state immediatemente ripulite e messe in sicurezza dagli addetti ai lavori.