Allarme sicurezza, più uomini e telecamere in città A settembre l'assessore al ramo Giacobbe varerà un piano con le forze dell'ordine

La rissa a Via Tagliamento, il tabacchi svaligiato a Pianodardine, poi lil clamoroso attentato alla Curia. Ad Avellino si pone un problema sicurezza che l'assessore al ramo Giuseppe Giacobbe vuole affrontare con più telecamere in centro e vigili in periferia, ma anche con un’intesa con le associazioni di volontariato per affiancare la Polizia municipale e i vigilini dell’Acs nell'opera di prevenzione.

E se all'elenco di cui sopra aggiungiamo gli atti di vandalismo in piazza Libertà non c'è da stare allegri. Giacobbe all'inizio di settembre ha in agenda un incontro con il comandante Arvonio e con i rappresentanti delle forze dell'ordine: “Dobbiamo far sì che i cittadini percepiscano un maggior senso di sicurezza".

E allora, innanzitutto, si agirà con più uomini in strada, segnatamente caschi bianchi anche grazie ad una decina di nuovi innesti nel piano di fabbisogno che sarà varato. E una mano la forniranno anche i vigilini dell'Acs.

Si punterà anche sulla videosorveglianza. Finanziata e aggiudicata la gara d'appalto per le telecamere a Contrada Archi, un progetto che parte dai tempi dell'amministrazioine Foti. L’obiettivo è un controllo più capillare delle zone dal centro alle periferie