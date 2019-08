Dopo la tromba d'aria, auto in fiamme a Pila ai Piani Strada chiusa al traffico, fortunatamente nessun ferito ma solo tanto spavento

Appena due giorni fa, una tromba d'aria impressionante con due auto gravemente danneggiate da grosso un albero caduto, oltre a diversi allagamenti e smottamenti nel territorio tra Frigento Grottaminarda, Flumeri e questa sera l'incendio di un'auto.

E' successo ancora una volta a Pila ai Piani nel territorio tra Grottaminarda e Frigento. La vettura (nella foto) una mercedes C 220 è andata distrutta dopo essere stata letteralmente avvolta dalle fiamme. A causare l'incendio probabilmente un corto circuito. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri del nucleo radiomobile di Ariano Irpino.

La strada è stata chiusa al traffico, per le operazioni di messa in sicurezza. Non si registrano fortunatamente feriti.