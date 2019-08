A16 auto in fiamme, traffico bloccato in direzione Canosa Il rogo della vettura ha bloccato la circolazione

Traffico bloccato sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, in direzione Sud, per il rogo di una vettura. Una Peugeot ha improvvisamente preso fuoco durante la marcia, imponendo manovre di soccorso immediate. La circolazione è stata interrotta per evitare ulteriori conseguenze e consentire le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino hanno avuto non pochi problemi a raggiungere il luogo perché alcuni veicoli hanno occupato anche la corsia di emergenza. Sul posto gli agenti della Sottosezione Avellino Ovest agli ordini dell'ispettore Oreste Bruno per fornire il massimo supporto ai caschi rossi e agli automobilisti.