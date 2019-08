Due auto in fiamme lungo l'A16 Napoli-Bari Paura ma fortunatamente nessun ferito

Due auto in fiamme lungo l'A16 Napoli-Bari, paura ma fortunatamente nessun ferito. E' successo nel tratto autostradale che da Avellino Ovest porta a Baiano. Il primo si è verificato intorno alle ore 16.00, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, in direzione Canosa, il secondo subito dopo le ore 19.00, all'altezza del comune di Baiano, in direzione Napoli. Le fiamme che hanno avvolto entrambi i veicoli sono state spente e i mezzi messi in sicurezza. Sul posto i Vigili del Fuoco della centrale operativa di Avellino e gli uomini della Polstrada.