Ariano, Maddalena: scontro e centralina semaforo abbattuta Due auto coinvolte, fortunatamente non ci sono feriti

Pauroso scontro all'incrocio di via Maddalena ad Ariano Irpino. Due le auto coinvolte, fortunatamente senza feriti. Dinamica ancora poco chiara e al vaglio della polizia municipale. I due conducenti, hanno dichiarato di essere passati entrambi con il verde. Ciò farebbe pensare ad un guasto all'impianto semaforico, attualmente fuori uso, a seguito dell'abbattimento della centralina. Ma è tutto da verificare. E' quanto stanno accertando il maresciallo Alessandro Rossi e l'assistente capo Maurizio De Lillo della Polizia Municipale subito accorsi sul posto. Allertata immediatamente la ditta che si occupa della manutenzione dell'impianto. Sul posto anche un'ambulanza del 118 ma nessuno dei due conducenti ha voluto ricorrere alle cure mediche in ospedale. Anas impegnata a garantire la viabilità, lungo la trafficata arteria sia in direzione Napoli che Foggia. Disagi contenuti al minimo, grazie alla rapidità dei rilievi. Sul posto si è recato personalmente il comandante della Polizia Municipale Mario Cirillo, insieme al Gruppo Comunale di Protezione Civile.