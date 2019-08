Sta per lanciarsi sotto treno:Militari di Avellino la salvano A bloccarla dei militari del 232esimo reggimento trasmissioni del capoluogo

Un gesto disperato, un intervento eroico dei militari in forze alla Caserma del capoluogo irpino che salvano una 22enne. Ha minacciato di suicidarsi gettandosi sulle le rotaie della metropolitana nella capitale, ma e' stata salvata dalle forze dell'ordine. E' accaduto ieri sera alle 18 e 30 allo scalo della metro B Laurentina, nella Capitale, quando una 22enne di Aprilia, in stato confusionale, dopo aver infastidito i passanti, stava per lanciarsi sotto i binari. A bloccarla un carabiniere della stazione Roma-Cecchignola e militari dell'Esercito italiano, del 232 Reggimento "Trasmissioni" di Avellino, impegnati nell'operazione "strade sicure". La 22enne e' stata poi consegnata al 118 che l'ha trasportata all'ospedale "Sant'Eugenio", dove e' stata sottoposta a trattamento sanitario volontario con successivo ricovero nel reparto di psichiatria.