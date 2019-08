Ariano, scappa dal pronto soccorso: salvato dalla Polizia Si è temuto il peggio per un uomo, poi il lieto fine

Scappa dal pronto soccorso, dove era in cura e si allontana in stato confusionale facendo temere il peggio. E' quanto accaduto all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Il paziente, già affetto da problemi, improvvisamente ha rinunciato alle cure, lasciando soli e nel panico anche i suoi familiari presenti in sala d'attesa. Si è prima diretto verso il ponte della panoramica e poi è sparito nel nulla. Immediato l'intervento di due volanti della Polizia, che in contatto continuo con l'ispettore Angelo hanno ispezionato la zona in questione, temendo un gesto inconsulto. Gli agenti hanno chiesto informazioni a passanti e in alcune attività commerciali. Un lavoro meticoloso ma nello stesso tempo svolto con grande discrezione e umanità. Alla fine dopo tre ore una volante con gli agenti in servizio Giuseppe Riccio e Ivan Bevere è riuscita ad individuare l'uomo, affaticato e confuso in località Sant'Antonio, mentre si dirigeva verso il Cimitero. Lo hanno avvicinato, in maniera delicata e rifocillato. Nel frattempo è stata avvertita la centrale operativa del Commissariato di Polizia Ciriaco di Roma e in poco tempo sono giunti i familiari del 42enne a cui è stato affidato. Una storia triste, ma nello stesso tempo di grande umanità, fortunatamente a lieto fine.