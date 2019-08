Rissa a via Tagliamento, si indaga su una precedente lite Su questa pista lavorano gli inquirenti

La rissa a coltellate della settimana scorsa in via Tagliamento potrebbe essere la diretta conseguenza di una lite di qualche giorno prima. E' su questa pista che lavorano gli inquirenti: una lite pregressa alla base dello scontro finito a coltellate. Nella rissa furono usati anche caschi e mazze da baseball. Il bilancio: un uomo ricoverato al Moscati con una ferita di arma da taglio alla schiena e al fianco e un' altra persona medicata al Landolfi di Solofra. Le prime denunce sarebbero già scattate ma non si escludono altri provvedimenti giudiziari.