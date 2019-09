Scontro tra auto e scooter, due feriti in ospedale - foto E' successo nel primo pomeriggio a Monteforte Irpino

Paura a Monteforte Irpino per un incidente avvenuto tra uno scooter e una vettura. L’impatto si è verificato lungo via Nazionale. Due le persone (un uomo e una donna) in sella al mezzo che a causa dell’urto sono state sbalzate a terra. Secondo una prima ricostruzione il conducente della Citroen era intento a svoltare nell’area del distributore di servizio quando ha preso in pieno lo scooter. Sul posto i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti mentre l’ambulanza ha trasportato i feriti in ospedale.