Maltempo, crollo di un muro e albero: ore di inferno ad Ariano Città flagellata dalla pioggia, danni in molte zone

Un albero abbattuto da un fulmine in via Sant'Antonio, finito sulla sede stradale, fortunatamente senza provocare feriti e un muro crollato, spinto dalla furia dell'acqua, in una proprietà di via Maddalena a ridosso di Rione San Pietro, poco distante dalla grotta dedicata alla Madonna di Lourdes con le abitazioni letteralmente allagate.

Sul posto i Vigili del Fuoco e i volontari Aios, come sempre attivissimi, allertati dai carabinieri. Ma per i caschi rossi di Ariano Irpino e Grottaminarda è stata una serata di grande lavoro, da un capo all'altro della città.

Al Corso Vittorio Emanuele, la strada che porta al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane, nei pressi del Velvet Cafè ha fatto registrare un ulteriore assestamento dell'asfalto, dovuto ad un movimento franoso già in atto, sul quale occorre intervenire al più presto. Manto stradale di nuovo sollevato in via Sant'Antonio.

Allagamenti ancora una volta nel Rione San Rocco, a causa dell'ostruzione delle grate stradali, che necessita di una pulizia urgente, prima che la situazione possa ulteriormente peggiorare. Acqua alta almeno trenta centimetri mista a rifiuti a Santa Maria a Tuoro, una delle zone più critiche dove purtroppo si avverte la necessità di eliminare al più presto lo scempio cassonetti, come pure lungo la strada che dal bivio Stillo, ex Leonardo porta a contrada Cardito e Acqua di Tauro. Qui in modo particolare, in una delle zone confinanti con la casa circondariale vi è una vera e propria discarica a cielo aperto, dominata dall'inciviltà da parte di chi viene appositamente da fuori per depositare di tutto, ad ogni ora.

Il sindaco impegnato prima all'incontro sulla Zes a Venticano e successivamente in consiglio comunale è stato immediatamente informato della situazione di disagio che si è determinata in più zone della città al momento monitorate. A lavoro gli operai dell'ufficio tecnico comunale. Nella giornata di domani verranno effettuati ulteriori sopralluoghi, per fare il punto della situazione e la conta dei danni.

Ultimo intervento dei Vigili del Fuoco di Ariano Irpino, in questo caso, non collegato al maltempo, lungo via D'Afflitto, verso via Tribunali, per una presunta fuga di gas. Sul posto anche i tecnici reperibili della Sidigas, per individuare l'eventuale guasto.