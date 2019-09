Incendio in Via Tedesco, paura tra i residenti / VIDEO Da chiarire la natura del rogo

Paura ieri sera intorno alle 22.30 tra i residenti di via Francesco Tedesco dove è scoppiato un grosso incendio. Le fiamme si sono levate altissime lambendo un esercizio commerciale e i palazzi adiacenti destando anche la preoccupazione di chi transitava con le auto in un orario di punta del sabato sera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che con non poche difficoltà hanno lavorato alacremente per domare il rogo. Da chiarire la natura dell’incendio.