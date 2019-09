FOTO E VIDEO/Scontro tra due auto sulla statale 90 ad Ariano Paura per una donna e tre ragazze in auto

Stava accompagnando le sue due figlie e una loro amica in Piazza Mazzini, alla guida della sua mini cooper quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento, è stata centrata da un'alfa 156.

L'incidente che poteva aveva conseguenze gravissime, è avvenuto all'incrocio che porta a via fontananuova, lungo la statale 90 delle puglie. La donna, residente in località Cardito, era a terra, sull'asfalto, in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. E' stato l'autista dell'alfa, un militare dell'arma, in servizio a Milano, in vacanza ad Ariano ad allertare subito i soccorsi e ad assicurarsi delle condizioni della donna e delle tre ragazze, queste ultime leggermente contuse e spaventate.

Tutte e quattro sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane per i relativi accertamenti. Illeso il conducente dell'alfa.

Sul posto la Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi, una volante del commissariato di Polizia, l'Anas con un reperibile il quale si è subito attivato, per far intervenire una ditta specializzata alle operazioni di pulizia e bonifica del mansto stradale, letteralmente invaso di olio fuoriusito dal vano motore, il legale Luigi Marraffino e Gabriele Bello soccorso Aci. Traffico leggermente rallentato, ma senza eccessivi disagi alla circolazione stradale.