Vede l'ex col fratello al concerto di Sal, è rissa: arrestato Per lui sono scattati i domiciliari e braccialetto elettronico

Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per l'uomo che lo scorso 24 agosto ha aggredito, durante una rissa ad un concerto di Sal Da Vinci a Cervinara, l'ex moglie. Come riporta Il Caudino, l'uomo è stato tratto in arresto questa mattina. Il 47enne, pregiudicato del posto, era già inibito ad avvicinarsi alla donna, ma la prescrizione è stata violata. Per lui sono scattati i domicialiri presso l'abitazione della madre.