Autocarro in fiamme sull'autostrada: traffico bloccato I vigili del fuoco in azione sull'A16, altezza Monteforte Irpino

I Vigili del Fuoco di Avellino, ieri pomeriggio, sono intervenuti sull'Autostrada A 16, Napoli - Canosa, nel tratto che va da Baiano ad Avellino Ovest, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, in direzione Canosa, per un incendio che ha interessato un autocarro che trasportava un gruppo elettrogeno, in transito nel territorio Irpino. La squadra inviata sul posto dalla Sala Operativa del Comando, supportata anche da un'autobotte, ha effettuato le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza del veicolo. Il conducente non ha riportato conseguenze, tranne un evidente spavento, e si sono registrati disagi nella circolazione durante le operazioni di soccorso.