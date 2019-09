Controlli nei negozi: denunciato commerciante cinese Blitz dei carabinieri ad Avellino

I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, unitamente ai colleghi della Compagnia di Avellino, hanno proceduto ad ispezionare svariate attività commerciali ed esercizi pubblici, riscontrando irregolarità che hanno portato alla denuncia di un 30enne di origini asiatiche.

Nello specifico, la verifica in un’attività commerciale del capoluogo irpino ha permesso di appurare l’esistenza di un impianto di videosorveglianza in assenza dell’autorizzazione per l’installazione ed il relativo l’utilizzo, rilasciata dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Avellino previa presentazione di apposita istanza.

A carico del 30enne, oltre alla denuncia, sono state elevate sanzioni per più di 1.500 euro.