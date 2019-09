Ambulanza si ribalta in via Pennini, tre feriti Sul posto operatori del soccorso e polizia

Tanta paura in via Pennini questa mattina. La strada è stata chiusa al traffico a causa di un incidente. Un'ambulanza, diretta verso Ospedaletto D'Alpinolo, si è ribaltata. A bordo vi erano un medico, una infermiera e l'autista. Il mezzo dei soccorsi era stato chiamato per un intervento di codice rosso a Ospedaletto, ma in un curva si è ribalato. Sul posto sono intervenuti gli operatori del soccorso, la polizia, la Municipale e i vigili del fuoco. Sembrerebbe che al momento ci siano tre feriti. Il mezzo a causa dell'urto ha perso gasolio e per questo motivo i caschi rossi stanno provvedendo a mettere in sicurezza l'area e l'ambulanza.