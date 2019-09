"Nessun sforamento significativo, in fiamme pallet e plastica" Parlano Sorvino e Ponticelli. Intanto lo Stir riapre lunedì

Tutti entro i limiti, i dati relativi all'incendio della fabbrica Ics a Pianodardine la situazione per ora sarebbe sotto controllo. Per l'analisi delle diossine si dovrà aspettare al massimo domani. A confermarlo il commissario straordinario Arpac Stefano Sorvino. “Non ci sono sforamenti significativi, sono dati per il momento e con tutte le cautele e le riserve del caso relativamente tranquillizzanti. Noi contiamo tra il tardo pomeriggio e domani di avere i primi dati validati, relativi alla rilevazione dell'inquinamento atmosferico e delle polveri e sono stati altresì posizionati i campionatori per la rilevazione delle diossine sulle potenziali aree di eventuali ricadute che saranno ragionevolmente disponibili tra domenica e lunedì mattina".

Intanto i vigili del fuoco sono ancora impegnati a spegnere gli ultimi focolai all'interno dello stabilimento. Poi si indagherà sulle cause. “Siamo ancora impegnati con le nostre squadre sulle operazioni di estinzione – spiega il Comandante Ponticelli - Dopodiché ragioneremo sulle cause a bocce ferme. Si tratta essenzialmente di plastica e di legname dei pallet che sostengono gli accatastamenti di semilavorati. Abbiamo rischiato abbastanza per fronteggiare un simile incendio".

Stamattina sopralluogo sul sito, che nel frattempo è stato sequestrato dalla procura irpina, del vice governatore Bonavitacola anche per capire la situazione dello Stir che ieri è stato precauzionalmente chiuso ma che già lunedi dovrebbe riaprire i battenti. “Lo Stir ha bisogno presto di tornare ad operare perché è il terminale dove confluiscono i rifiuti indifferenziati dei comuni quindi l'effetto poi sarebbe a catena in negativo. Lo Stir non si colloca a metà strada tra il conferimento dei comuni e il trattamento al termovalorizzatore di Acerra quindi indipendentemente dal fermo si deve riprendere l'attività poi il fatto che non può conferire determina un fabbisogno di deposito temporaneo”.