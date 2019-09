"Non drammatizziamo nè sottovalutiamo": l'appello di Festa Intanto il dottor Iannace rinvia la Camminata rosa

“Siamo sul pezzo ci vuole calma e pazienza. Invito i cittadini a tenere ancora chiuse porte e finestre almeno per oggi e uscire per lo stretto necessario”.

Il sindaco Gianluca Festa ha raggiunto il sito dell'Ics a Pianodardine verso le 13.30. “Stiamo lavorando, non bisogna né drammatizzare né sottovalutare sto immaginando di istituire un tavolo tecnico per effettuare verifiche sull'area e sul suolo nei prossimi giorni: la mia priorità è garantire la salute dei miei concittadini. Aspetto i dati dell'arpac per capire se prorogare l'ordinanza di chiusura per scuole e uffici.

Intanto alla luce di quanto accaduto ieri, nonostante i primi rilevamenti Arpac non abbiano fornito dati allarmanti, la Sesta edizione della Camminata Rosa, prevista per domenica 15 settembre, è stata rinviata a data da destinarsi.Lo ha confermato il senologo della Breast Unit del Moscati di Avellino e Consigliere regionale della Campania, Carlo Iannace, organizzatore e promotore della marcia per la prevenzione insieme alle Amdos e Amos irpine, Noi in Rosa, Oltre il rosa la Forza della vita e altre associazioni che divulgano l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

"I dati forniti dall'Arpac al momento non sono preoccupanti ma nemmeno definitivi - ha affermato Iannace dopo una visita all'opificio interessato dall'incendio, insieme al vicepresidente della Campania Fulvio Bonavitacola e al commissario Arpac Stefano Sorvino -. Il nostro scopo è diffondere la prevenzione e non possiamo inneggiare alla vita e alla prevenzione subito dopo quello che è accaduto ieri a Pianodardine. Attendiamo i dati ufficiali e intanto ci mettiamo a lavoro per riorganizzare la Camminata Rosa, così anche i tantissimi partecipanti previsti saranno più tranquilli. A breve comunicheremo la nuova data per camminare insieme per la vita".