Rogo Ics, sopralluogo di Cantelmo a Pianodardine Accompagnato dal pm Cecilia De Angelis

Sopralluogo del procuratore capo Rosario Cantelmo davanti la fabbrica Ics a Pianodardine, distrutta dal rogo divampato venerdi scorso. Accompagnato dal pm Cecilia De Angelis che coordina l'ufficio reati ambientali, si sono recati nell'area interessata dal rogo. Intanto la Procura ha delegato le indagini sul Rogo Ics ai Vigili del fuoco.

I caschi rossi già nelle prossime ore con il nucleo investigativo antincendi inizierà sul sito di Pianodardine le operazioni di verifica dell'eventuale punto di innesco il comandante luca ponticelli però ancora non si sbilancia sulle cause la matrice dolosa perde consistenza più probabile l'ipotesi che qualcosa non abbia funzionato nell'attivazione degli impianti di sicurezza e antincendio.

Al vaglio degli inquirenti, che non scartano nessuna ipotesi, ci sarebbe naturalmente la posizione dei proprietari ma al momento non ci sono indagati. Bisognerà anzitutto capire se sono stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza e antincendio adottati nella fabbrica.I filoni d'inchiesta sarebbero due: disastro ambientale e incendio colposo.