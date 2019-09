Avellino. Malore in autogrill, muore 53enne irpino Nella stazione Irpinia Sud il dramma. L'uomo, I. V. le sue iniziali, era di Guardia dei Lombardi

Dramma in autostrada ad Avellino. Un uomo è morto nell'autogrill Irpinia Sud, colto da un malore. Si tratta di un 53enne di Guardia dei Lombardi, I. V. le sue iniziali. Inutili i tentativi del 118 di rianimarlo. L'uomo, che viaggiava in direzione Bari con suo figlio, si è sentito male una volta sceso dall'auto, accasciandosi al suolo. Sul posto, al chilometro 44 del ramo autostradale, gli agenti della polstrada della sezione Avellino Ovest. I poliziotti hanno effettuato tutti i rilievi del caso e sentito le persone che hanno assistito alla drammatica scena, che è avvenuta nella stazione ubicata nel territorio del capoluogo irpino, alle spalle di via Annarumma. Intanto la notizia ha rapidamente raggiunto il paese della donna. Dolore e sconcerto nel piccolo borgo altirpino.