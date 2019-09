"C'è una bomba in tribunale", paura a Palazzo di Giustizia Evacuato per precauzione l'edificio di Piazza D'Armi

Paura al tribunale di Avellino questa mattina. Ieri in tarda serata è stato scoperto nel bagno di un bar della zona un biglietto che annunciava la presenza di un ordigno all'interno dell'edificio di Piazza d'Armi. "È stata messa una bomba in tribunale che esploderà il 25 settembre", recitava il testo. Gli agenti della Digos e delle volanti della Questura di Avellino e i carabinieri hanno avviato le prime ricerche che sono proseguite con il supporto delle unità cinofile. Dipendenti, avvocati e magistrati che si trovavano all'interno del palazzo di giustizia sono stati fatti evacuare per precauzione.