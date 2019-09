Cane finisce nel torrente, salvato dalle guardie ambientali E' accaduto a Monteforte Irpino

La Gadit (Guardie Ambientali D’Italia) sezione di Avellino ha concluso un'altra importante operazione di salvataggio di un cane caduto in un torrente. L'intervento è avvenuto in zona Monteforte Irpino. A chiedere aiuto un anziano. Il cucciolo è caduto nel torrente abbastanza profondo e non riusciva più ad uscirle perché ferito. Le Guardie Zoofile della Gadit prontamente hanno soccorso il povero animale tirandolo fuori, ma l'operazione si è resa difficile per lo stato di paura del cane. L'animale è stato imbragato sulla barella veterinaria che è in dotazione al veicolo della Gadit e trasportato urgentemente presso la Clinica del Veterinaria convenzionata con questa associazione per le cure del caso .