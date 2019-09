Ordigno al Fenestrelle, ci sarà l'evacuazione Primo tavolo interforze in Prefettura

“Un ordigno di dimensioni importanti che richiederà per farlo brillare l'evacuazione di una parte della città”. E' emerso questo dal primo tavolo operativo interforze in prefettura ad Avellino per definire il piano d'intervento per il disinnesco della bomba risalente alla seconda guerra mondiale ritrovata nel greto del fiume Fenestrelle all'altezza del ponte della Ferriera. Il tavolo si riaggiornerà nei prossimi giorni per limare i dettagli dell'operazione. Mobilitate tutte le forze dell'ordine e la protezione civile.

“Abbiamo individuato tutte le funzioni che vengono in rilievo perchè quando verranno effettuate le operazioni dovrà essere evacuata una parte della città e quindi oggi partiamo con la pianificazione – ha dichiarato il Prefetto Maria Tirone - Seguiranno altre riunioni la popolazione al momento giusto sarà puntualmente informata su quello che deve fare, su dove deve andare anche perchè altrimenti rischiano di dare informazioni fuorvianti considerando che ci sono persone vulnerabili e allettate. E' una bomba di dimensioni importanti e quindi sulla base di questo sarà valutato il raggio di evacuazione”.