Caso Abete: archiviata l'indagine su Abete e vicequestori La decisione del Gip

Il giudice per le indagini preliminari, Francesca Spella, ha archiviato il caso che ha visto protagonista l'inviato irpino di Striscia la Notizia, Luca Abete, difeso dagli avvocati Nello Pizza e Salvatore Pino, i vicequestori di Avellino, Elio Iannuzzi, difeso dagli avvocati Gerardo Di Martino e Costantino Sabatino, e Francesco Cutolo, difeso dall’avvocato Giovanna Perna. Il magistrato ha accolto la richiesta degli inquirenti, il procuratore capo Rosario Cantelmo e il sostituto Antonella Salvatore, e ha prosciolto dalle accuse tutti gli indagati. Tutto accadde il 14 ottobre del 2016, quando Luca Abete provò a consegnare la sua pigna all’allora ministro della Pubblica Istruzione, Stefania Giannini. Il giornalista venne fermato dagli agenti e si scatenò il caos. Abete aveva insistito per consegnare la pigna. Al centro dell'indagine le modalità con cui i poliziotti avevano fermato l'inviato di Striscia, come anche la mancata osservanza delle disposizioni dettate dalla Questura per l'evento di Abete. Il caso oggi è stato archiviato.