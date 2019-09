Avellino, assessore Giacobbe aggredito Due sconosciuti lo hanno colpito più volte prima di dileguarsi

Giuseppe Giacobbe, assessore al Comune di Avellino con deleghe a 'Sicurezza', 'Sport' e 'Istruzione' è stato aggredito sotto casa. Ad avvicinarlo sarebbero stati due uomini a bordo di un ciclomotore. Giacobbe è stato colpito più volte. Dopo l'aggressione è riuscito a dare l'allarme chiamando i Carabinieri, per poi essere trasportato al Pronto Soccorso.

"Cosi' impari", avrebbero detto prima di aggredirlo con pugni, calci e schiaffi per poi ripartire e far perdere le loro tracce. Giacobbe ha presentato denuncia ai carabinieri e subito dopo si e' recato al Pronto Soccorso dell'ospedale "Moscati" per farsi medicare e refertare. Immediata e' scattata la solidarieta' da parte del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, che si e' accertato personalmente delle condizioni di Giacobbe e di tutti i consiglieri comunali.