Giacobbe aggredito per un torneo di calcetto negato Un 27enne di rione Mazzini ha confessato

C’entrano le strutture sportive nell’aggressione all’assessore comunale Geppino Giacobbe. O meglio: un caso isolato. Un uomo cui è stato negato un torneo di calcio. Un’autorizzazione negata da parte dell’amministratore delegato allo sport.

L’episodio, pur grave, ha comunque tranquillizzato gli inquirenti perché si sospettava potesse essere legato alla scia di atti intimidatori, stese e arresti degli ultimi giorni.

Giacobbe è stato preso a pugni sotto casa sua intorno alle due. Nel pomeriggio, con una operazione congiunta di carabinieri e polizia municipale, l’autore del pestaggio è stato preso: è un 27enne di rione Mazzini.

Intorno alle 18 è stato accompagnato in caserma, dove è stato interrogato per ore. In tarda serata ha ammesso le sue colpe.