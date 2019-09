Aggressione a Giacobbe: "Colpa di Ottopagine" L'assessore accusa il quotidiano. La solidarietà dell'Ordine dei Giornalisti

«Credo ci sia altro dietro il mio pestaggio, credo che il torneo di calcetto non c’entri nulla e penso che tutto parta da un articolo scritto il 24 settembre sul quotidiano online Ottopagine.it». Sono le affermazioni dell’assessore allo sport e alla sicurezza Geppino Giacobbe che parla il giorno dopo l’aggressione subita sotto casa sua da un 27enne di Rione Mazzini.

L’assessore alla sicurezza attribuisce (in maniera grave) la sua aggressione a un articolo satirico a firma di Federico Festa. Intanto, le indagini dei carabinieri continuano per risalire ai motivi del gesto. E sicuramente non escludono alcuna pista.

Il direttore di Otto Channel tv 696 Pierluigi Melillo esprime piena e incondizionata solidarietà ai colleghi di Ottopagine.it e condanna le gravi affermazioni rilasciate dall'assessore alla sicurezza del comune di Avellino Giuseppe Giacobbe. «Attribuire la responsabilità dell'aggressione subita a un articolo satirico pubblicato dal sito di Ottopagine e firmato dal direttore Federico Festa appare "una vera e propria intimidazione alla libertà di stampa".

Le affermazioni dell'assessore Giacobbe sono calunniose e anche gravi perché espongono i colleghi di Ottopagine a possibili ritorsioni ed inoltre contribuiscono a confondere il quadro investigativo che rispetto all'episodio denunciato da Giacobbe sta seguendo invece ben altre strade per arrivare alla verità. Una caduta di stile che squalifica l'amministrazione comunale e contribuisce ad avvelenare un clima già difficile nella città di Avellino. Solidarietà totale è arrivata ai colleghi di Ottopagine dal presidente dell'ordine dei giornalisti Ottavio Lucarelli.