Lotta al crimine: "Tanta collaborazione, grazie ai cittadini" Cagnazzo plaude anche alle amministrazioni comunali. Festa torna su Giacobbe

Gli ultimi episodi di criminalità registrati ad Avellino in questi giorni scuotono la città. Gli inquirenti proseguono nelle indagini e mantengono il massimo riserbo ma il comandante dei carabinieri Massimo Cagnazzo rivela che “stanno riscontrando tanta collaborazione dalle amministrazioni comunali coinvolte e da molti cittadini. Stavolta stiamo buttando giù il muro dell'omertà”.

Intanto ieri in Prefettura si è riunito il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica: si immagina un potenziamento del controllo del territorio ma il sindaco Festa non svela i contenuti dell'incontro. “Top secret, posso solo dire che sento la vicinanza dello Stato”.

Settimana prossima consiglio comunale straordinario monotematico sull'allarme crimine e Festa ne approfitta per rispondere anche a chi aveva criticato la sua assenza nell'assise di giovedì scorso. “Credo che quello fosse il momento di star vicino al mio assessore, le polemiche le lascio agli altri, ai rosiconi”.

Infine il primo cittadino torna anche sulle dichiarazioni dell'assessore Giacobbe che aveva dato la colpa dell'aggressione ai suoi danni ad un articolo di Ottopagine.it. “E' stata una ricostruzione un po' infelice quella di Giacobbe, forse le sue parole sono state anche fraintese. Lasciamo agli organi inquirenti le valutazioni sulle indagini. Ho massima fiducia”.

