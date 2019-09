Investita mentre aspetta il bus, muore 43enne E' accaduto nei pressi di campetto Santa Rita

Investita mentre aspettava il pullman, non ce l'ha fatta A.S., una 43enne del capoluogo. E' accaduto intorno alle 18,30, in via Circumvallazione, a Campetto Santa Rita. La donna era sul ciglio della strada quando una macchina l'ha presa in pieno. Il conducente si è subito fermato per prestarle soccorso. Sul posto sono arrivate tre ambulanza del 118. I medici l'hanno trasportata all'ospedale Moscati con un codice rosso e priva di sensi. Inutili, purtroppo, le manovre per rianimarla, per lei non c'è stato niente da fare. Per i rilievi del caso sono arrivati gli agenti della polizia municipale.

Solo qualche mese fa a pochi passi da Campetto Santa Rita la dottoressa dell'Asl di Piazza Kennedy Giovanna Carpenito era stata investita mortalmente. Si ripropone, dunque, il problema della pericolosità della strada.