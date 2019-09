Si schianta in moto contro un tir: è gravissimo Il giovane di Mercato San Severino è ricoverato ad Ariano

Un 30enne di Mercato San Severino è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Il giovane è rimasto coinvolto in un incidente stradale, mentre era in sella alla sua moto. È accaduto lungo le strade della città del Tricolle. Con la sua moto è finito contro un tir.

Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Il 30enne è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale di Ariano Irpino. I carabinieri della locale Compagnia hanno avviato le indagini e hanno eseguito i rilievi per accertare la dinamica.