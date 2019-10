Investita alla fermata del bus, fatali le lesioni interne Eseguita l'autopsia sul corpo di Annarita Salandra, la 43enne morta investita sabato scorso

Lesioni interne e trauma cranico, queste le cause della morte di Annarita Salandra, la 43enne di Avellino investita e uccisa sabato pomeriggio in via Circumvallazione. L’autopsia, eseguita oggi pomeriggio dalla dottoressa Elena Picciocchi, ha confermato, dunque, che la morte della donna è legata esclusivamente all’incidente. Confermata l’accusa, quindi, di omicidio stradale nei confronti del 53enne, risultato negativo ai test di droga e alcol. L’uomo si era immediatamente fermato per prestare soccorso. La salma della volontaria della Croce Rossa è stata liberata per poter procedere con i funerali.