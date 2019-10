Manca l'acqua in Comune, salta il consiglio comunale La sospensione della fornitura idrica a causa della rottura di una tubatura

In Comune ad Avellino era in programma Il Consiglio Comunale monotematico sulla questione sicurezza in città ma la rottura di una tubatura delle rete idrica nelle immediate vicinanze di palazzo di città ha determinato il rinvio dell'assise a lunedì 7 ottobre. E' stato il vicesindaco Laura Nargi con ordinanza a disporre il rinvio. "Atteso che gli interventi per il ripristino della condotta idrica proseguiranno per l’intera giornata di oggi a causa di imprevisti sorti nel corso dei lavori; considerato che a tutela della salute pubblica occorre disporre la sospensione delle attività all’interno della sede comunale, ordina la sospensione delle attività all’interno della sede comunale per la data odierna, ad horas, ovvero dalle ore 15:58”. Il Presidente Ugo Maggio ha anche comunicato la convocazione per l’assise necessaria all’approvazione del Bilancio Consolidato per il prossimo 9 ottobre.