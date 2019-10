Sfonda con l'auto la vetrina del bar: panico a Quattrograne Nell'area del distributore di benzina che costeggia via Acciani

Paura e sconcerto a contrada Quattrograne dove un uomo, alla guida di una Fiat Panda, ha sfondato con la sua auto la vetrina di un bar all'interno di un distributore di benzina, ubicato nei pressi di via Acciani. Tutto è successo in pochi attimi. Improvvisamente la vettura è andata ad impattare contro la vetrina mandando in frantumi vetro, arredi e suppellettili. Poi il conducente si è allontanato rapidamente. Solo per un caso non si è sfiorata la tragedia. Non ci sarebbero feriti, ma l’esatta dinamica e i particolari dell’accaduto sono ancora in fase di valutazione della Polizia, che sarebbe sulle tracce del proprietario della Fiat Panda, un 27enne di Avellino. Pare che prima dell'accaduto l'uomo avesse avuto una discussione animata con altre persone che si trovavano nei pressi del bar.