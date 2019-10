Allarme camorra, il procuratore Frunzio (Dda) in tribunale Vertice con il procuratore Cantelmo dopo gli attentati della settimana scorsa

Luigi Frunzio, procuratore della Direzione distrettuale antimafia è arrivato in questo minuti in tribunale. Si confronterà con il procuratore Rosario Cantelmo e altri sostituti di Avellino sull'emergenza crimninalità in città. Al vertice dovrebbe far parte anche il procuratore della Repubblica di Napoli, Giovanni Melillo.

L'arrivo dell'esperto della Dda era atteso da giorni, dopo i due attentati, all'imprenditore Sergio Galluccio (bomba nell'auto) e all'ex consigliere comunale Damiano Genovese (colpi di pistola contro quattro autovetture della sua famiglia), che per gli investigatori sono di chiara matrice camorristica.

Il procuratore Frunzio segue tutti i frascicoli relativi ai clan del Nolano, gli unici che (secondo l'Antimafia) intrecciano le loro attività con quelli di Avellino e provincia.