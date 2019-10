Ragazzo investito a Viale Italia. Terzo caso in 6 giorni Avellino. Il ragazzo travolto da una vettura. L'automobilista si è fermato e ha prestato aiuto

Ancora un pedone investito ad Avellino. Intorno alle ore 15 un 27enne del capoluogo è stato investito in prossimità delle strisce pedonali nella traversa che da Viale Italia conduce a via Colombo, costeggiando la scuola media Solimena.

Ad investire il pedone è stato un uomo alla guida di una Lancia Ypsilon, che percorreva la strada e stava per immettersi su viale Italia. Il 27enne è rimasto a terra in attesa di soccorsi. L’uomo alla guida della vettura ha subito arrestato la marcia prestando i primi soccorsi. Intanto ad Avellino in poche ore ci sono stati tre investimenti. Il più grave quello avvenuto sabato scorso, nel quale Annerita Salandra ha perso la vita. Ieri i funerali nel Duomo cittadino della volontaria Cri morta tragicamente subito dopo l’incidente a soli 42 anni. Ieri sera, invece, a Pianodardine, un 63enne è stato travolto da un’auto ed è tuttora ricoverato in ospedale in gravissime condizioni.