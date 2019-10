Latitante finisce nella rete della Polstrada a Grottaminarda Fermato un 25enne ghanese con numerosi alias colpito da ordine di carcerazione

Traffici illeciti lungo l'A16 Napoli-Bari, nulla sfugge alla Postrada di Grottaminarda, attivamente impegnata h24 lungo questro tratto crocevia, particolarmente appetibile ed esposto ai tentacoli della criminalità, sia pugliese che napoletana

Nel corso di un posto di blocco predisposto ai caselli di Grottaminarda della Autostrada, gli agenti diretti dal solerte comandante Angelo Barbato hanno sottoposto a controllo una autovettura Opel Zafira i cui due occupanti privi di documenti sono risultati essere di nazionalità ghanese. Le verifiche immediatamente effettuate, anche attraverso fotosegnalamento e interrogazione delle banche dati, hanno consentito di accertare che uno dei due, con precedenti e numerosi Alias, era stato già colpito da un ordine di carcerazione.

In particolare a carico di un 25enne, è stato accertato un provvedimento di rintraccio per la notifica di un ordine di carcerazione, per reati in materia di spaccio di stupefacenti mai notificato in quanto il cittadino extracomunitario si era reso irreperibile.

Il provvedimento a carico del cittadino ghanese è stato eseguito e l'uomo accompagnato lo stesso presso la casa circondariale di Capodimonte Benevento. Dell'accaduto è stata subito informata la Procura della Repubblica di Benevento.

Il controllo certosino degli operatori ha consentito, inoltre, di accertare che l’autovettura a bordo della quale viaggiavano i cittadini ghanesi, era priva di copertura assicurativa ed il telaio abbinato a targhe ritirate dalla circolazione. Per tali illeciti si è proceduto amministrativamente con sanzioni previste dal cds.

L’impegno della Polizia Stradale di Avellino di contrasto alle attività illecite sulle arterie di grande collegamento, proseguirà senza sosta con l’obiettivo di consentire all’utenza la necessaria sicurezza sulle strade che quotidianamente percorre.