Investita da un'auto pirata: meticcia salvata dall'Anas Una corsa contro il tempo per strappare la cucciola alla morte

E' solo uno dei tanti salvataggi lungo le strade da parte degli operai dell'Anas, spesso anche loro angeli del soccorso di automobilisti colti da malore, animali feriti o abbandonati da persone senza scrupoli.

Una cucciola meticcia è stata trovata ferita e impossibilitata a muoversi in una cunetta, lungo la strada 90 bis nel territorio tra Ariano e Montecalvo Irpino. Una corsa contro il tempo per strapparla alla morte. Gli operai hanno contattato tutti gli organi preposti ma non avendo ottenuto immediata risposta, si sono poi rivolti all'associazione "Una" attraverso la responsabile Olimpia Roberto, la quale si è precipitata sul posto, per prelevare l'animale ferito e metterlo in sicurezza in attesa del successivo intervento del servizio veterinario dell'Asl.

Nel frattempo è stato investito della questione in prima persona, da noi, anche il direttore generale dell'Asl Maria Morgante, che ha mostrato subito grande disponibilità e attenzione.

Dopo qualche ora, nella serata di ieri un reperibile dell'Asl si è portato a Savignano Irpino, dove il cane era stato momentaneamente preso in custodia. L'animale è stato microchippato con la collaborazione del Comune di Montecalvo Irpino e trasferito al Criuv di Napoli per essere sottoposto a tutte le cure necessarie. La speranza è che possa farcela ed essere nuovamente riportato sul territorio, magari in affidamento e non in un canile lager.