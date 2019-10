Salvini: "Ecco la cura Conte, 30 migranti ad Avellino" / VIDEO L'annuncio in una diretta Facebook del leader della Lega

Il leader della lega Matteo Salvini in una diretta su facebook https://www.facebook.com/salviniofficial/videos/532398490869380/ racconta quelli che sono i primi risultati del nuovo Governo sull'immigrazione annunciando che tre province cominceranno a sperimentare la cura Conte dei porti aperti. 30 immigrati andranno ad Ancona, 30 in provincia di Avellino e 30 a Terni. Trasferiti da Agrigento. "Ovvio, se li fai sbarcare da qualche parte poi li devi mandare, non è che possono restare tutti in Sicilia” - ha commentato il leader del Carroccio.