Lotta al crimine: "Occorre lanciare segnali di unità" Appello bipartisan di maggioranza e opposizione verso il consiglio di domani

"Le polemiche lascino spazio all'unità”: è il richiamo che arriva bipartisan da maggioranza e opposizione verso il consiglio comunale di domani sull'emergenza criminalità ad Avellino allargato anche alle autorità, alle forze dell'ordine e ai sindacati.

Dai banchi della minoranza Dino Preziosi sottolinea come un'occasione mancata, quella del consiglio rinviato mercoledì scorso per i problemi alla rete idrica di Piazza del Popolo, sia diventata un'opportunità per rilanciare ancor più forte una risposta e un segnale collettivo sulla sicurezza in città. "Con una battuta ho detto storta è andata diritta è venuta perchè ho parlato con il Presidente del Consiglio Maggio e ho fatto sì che venissero invitati tutti gli attori della città, compresi il Procuratore Cantelmo e il prefetto Tirone. Questo momento ci deve vedere tutti uniti perchè non bisogna sottovalutare determinati accadimenti e mi sarebbe piaciuto vedere anche il Presidente della Provincia".

La maggioranza, con Gerardo Melillo, sembra raccogliere l'appello all'unità e smorza i toni dell'ultima polemica politica tra l'associazione Libera e il sindaco Festa. "Il primo cittadino avrebbe fatto bene a dire qualcosa in meno e non qualcosa in più però gli stessi soggetti che un minuto dopo hanno risposto non fanno altro che alimentare la polemica quindi agli uni agli altri dico di stare più attenti alle dichiarazioni che rilasciano ma soprattutto di stare uniti al fine di concentrare tutte le energie per salvaguardare la nostra città".